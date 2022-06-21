Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı özel hayat açıklamasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. 49 yaşındaki Anlı, canlı yayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurdu. Tüm Türkiye’nin konuştuğu çiftin nikah tarihi belli oldu. Anlı ile Yüzbaşıoğlu, hafta sonu dünya evine girecek.

“HABERİ İLK AĞIZDAN VERMEK İSTEDİM”

Müge Anlı programında evlilik haberini açıklarken “Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermek istedim. Evlenmeye karar verdim. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismin Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim” ifadelerini kullandı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi yapıldığı iddia edilen Müge Anlı hafta sonu nikah masasına oturuyor. Magazin programı 2. Sayfa'nın haberine göre Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu, 25 Haziran Cumartesi günü nikah kıyacak. Çift, aile arasında gerçekleşecek sade bir tören ile dünya evine girecek.

KINASINI DA YAKTI

Öte yandan Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği iddia edildi. Anlı'nın kına gecesine Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi isimlerin katıldığı öne sürüldü. Ünlü sunucunun dünkü programında evlilik kararını paylaşırken elindeki kınalar da gözden kaçmadı.

Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini ilan eden Müge Anlı’nın parmağındaki yüzük dikkat çekti Ünlü sunucu Müge Anlı, dünkü programının canlı yayınında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyurmuştu. Anlı’nın “Evlenmeye karar verdim” dediği dakikalarda stüdyoda alkış tufanı koparken evlilik haberi sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Öte yandan başarılı sunucunun bugünkü programına parmağında yüzükle çıkması dikkat çekti.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında merak edilenler Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında müjdeli bir haber verdi. Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine gireceğini açıkladı. Ünlü sunucunun açıklamasının ardından Şinasi Yüzbaşıoğlu, en çok arananlar listesine girdi. Damat adayının Şinasi Yüzbaşıoğlu olduğunun ortaya çıkmasının ardından pek çok kişi, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nerelidir? İşte Müge Anlı’nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında merak edilenler…

Müge Anlı evleniyor! Canlı yayına müjdeyi verdi… İşte müstakbel eşi ve mesleği Ünlü sunucu Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında evleneceğini açıkladı. Anlı, devlet memuru Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine gireceğini söyledi. Bu açıklamanın ardından Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir sorusu ise günün merak edilenleri arasında girdi.