Türkiye Gazetesi

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. 2017 yılında dünya evine giren çiftin ilk çocukları Karan 2019’da hayata merhaba dedi.

Mutlu evliliklerini sürdüren çiftten müjdeli bir haber geldi.

FAHRİYE EVCEN 2,5 AYLIK HAMİLE

İddiaya göre 36 yaşındaki oyuncu Fahriye Evcen ikinci kez hamile. Evcen’in 2,5 aylık hamile olduğu konuşuluyor.

Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Ne Fahriye Evcen ne de Burak Özçivit, sosyal medya hesaplarından da iddiaları yalanlayan bir açıklama paylaşamadı.

Fahriye Evcen setlere dönüyor Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 senesinde dünyaevine giren, 2019’da ise oğlu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen ekranlara ara vermişti. Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Aşk Sana Benzer gibi birçok başarılı projede yer alan 34 yaşındaki oyuncudan beklenen imza geldi.

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın fotoğrafını ilk kez paylaştı Fahriye Evcen aylardır yüzünü göstermediği oğlu Karan'la ilk fotoğrafını paylaştı. Evcen'in paylaşımı dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı.