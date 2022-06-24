Türkiye Gazetesi

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. 2017 yılında dünya evine giren çiftin ilk çocukları Karan 2019’da hayata merhaba dedi. Mutlu evliliklerini sürdüren çiftten müjdeli bir haber geldi.

Uzun bir aradan sonra setlere dönen Evcen, yer aldığı diziden kısa sürede ayrılmıştı. Bu ayrılığın nedeni merak edilirken ünlü oyuncunun hamile olduğu ortaya çıktı. Peki, Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bebeklerinin cinsiyeti belli mi? Ünlü çift konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Gazete Magazin’e röportaj veren çift, ikinci çocuk için çok heyecanlı olduklarını ve haberi yeni aldıklarını açıkladı.

FAHRİYE EVCEN: CİNSİYETİ NE OLURSA OLSUN…

2,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen “Bizim için de çok yeni bir haber, çok heyecanlıyız. Hem benim için hem de bebek için sağlıklı geçmesini dilerim. Cinsiyeti ne olursa olsun. Önemli olan sağlığı” dedi.

BURAK ÖZÇİVİT: ‘KIZ MI OLSUN ERKEK Mİ’ MODUNDA DEĞİLİZ

Burak Özçivit ise "Süper haber, çok sevindik. Bunu duyunca kim sevinmez… O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" şeklinde konuştu.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten ikinci çocuk müjdesi: Karan’a kardeş geliyor Oyuncu çift, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 2019 yılında dünyaya gelmişti. Mutlu bir evliliği olan çiftten müjdeli haber geldi. Fahriye Evcen’in 2,5 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Fahriye Evcen setlere dönüyor Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 senesinde dünyaevine giren, 2019’da ise oğlu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen ekranlara ara vermişti. Yaprak Dökümü, Çalıkuşu, Aşk Sana Benzer gibi birçok başarılı projede yer alan 34 yaşındaki oyuncudan beklenen imza geldi.