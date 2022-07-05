Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Nihat Altınkaya babası Yaşar Altınkaya’yı kaybetti. Yaşar Altınkaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Birçok başarılı işe imza atan Altınkaya son olarak Teşkilat dizisi ile sevenleriyle buluşmuştu.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ACI GÜNÜ

Baba Altınkaya için Şirinevler Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Altınkaya’nın yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altınkaya’nın naaşı Öğlebeli Mezarlığı’nda toprağa verilirken, ünlü oyuncunun oldukça üzgün olduğu görüldü.

Zeyno Günenç'in acı günü: Babası hayatını kaybetti Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Zeyno Günenç’in babası Bülent Günenç hayatını kaybetti. Aldığı acı haberle yıkılan ünlü oyuncu vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı.