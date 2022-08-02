Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. Ünlü isim, Bodrum tatilinde koronavirüse yakalandı. 3 yaşındaki oğlu Karan’ın da hastalığı kapması ve belirti göstermesi üzerine özel bir hastaneye başvuran Evcen’in de test sonucu pozitif çıktı.

Anne-oğulun evlerinde tedavi gördüğü, Burak Özçivit’in de test yaptıracağı öğrenildi.

Burak Özçivit, Karan, Fahriye Evcen

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT ÇİFTİNİN İKİNCİ ÇOCUK HEYECANI

Haziran ayında röportaj veren çift, ikinci çocuk için çok heyecanlı olduklarını ve haberi yeni aldıklarını açıklamıştı. Fahriye Evcen “Bizim için de çok yeni bir haber, çok heyecanlıyız. Hem benim için hem de bebek için sağlıklı geçmesini dilerim. Cinsiyeti ne olursa olsun. Önemli olan sağlığı” demişti.

Burak Özçivit ise "Süper haber, çok sevindik. Bunu duyunca kim sevinmez… O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" şeklinde konuşmuştu.

Bebek kız mı erkek mi? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ilk kez konuştu Oyuncu çift, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 2019 yılında dünyaya gelmişti. Mutlu bir evliliği olan çiftten müjdeli haber geldi. Fahriye Evcen’in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Haber çiftin hayranlarını sevince boğarken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten bebeğin cinsiyeti ile ilgili ilk açıklama geldi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten ikinci çocuk müjdesi: Karan’a kardeş geliyor Oyuncu çift, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan 2019 yılında dünyaya gelmişti. Mutlu bir evliliği olan çiftten müjdeli haber geldi. Fahriye Evcen’in 2,5 aylık hamile olduğu iddia edildi.