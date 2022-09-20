Türkiye Gazetesi

Çektiği videolarla bir anda popüler olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan Türker, şu sıralar herkesin konuştuğu isimlerden biri. Küçük fenomen, org çalarak seslendirdiği ‘Isabelle’ ve ‘Yavrum Nerdesin’ gibi şarkılarla ciddi bir kitleye ulaştı. Söylediği şarkılarda gündemden düşmeyen müzisyen hayranı olduğu şarkıcı Sefo’nun konserine çıktı.

FEVZİ KAAN, SEFO KONSERİNDE

Tiktok hesabında 408 bin, Instagram hesabında 475 bin takipçisi bulunan küçük fenomen cep telefonundan çekip paylaştığı videolarla popüler oldu. Sefo'nun ‘Isabelle’ adlı şarkısını yeniden yorumlayan ve sosyal medyanın gündemine oturan Fevzi Kaan, dün gece sanatçının konserine konuk oldu.

Kendi özgün yorumuyla şarkıyı çalıp söyleyen Fevzi Kaan'ın rahat tavırları ve sempatik halleri izleyiciden yoğun ilgi gördü.

O anlar sosyal medyada da çok konuşuldu. Kullanıcılar, “Sefo yanlış söylüyor bence Fevzi senin şarkı daha güzel” , “Parti kur oy verelim Fevzi” , “Bundan sonra İsabelle asla eski İsabelle olamayacak” tarzında esprili yorumlar yaptı.

“BİR DAHA BENİM ŞARKILARIMI SÖYLEMEYECEKSİN”

Sahnede Fevzi Kaan’a sürpriz yaparak mikrofon hediye eden Sefo “Sana çok özel bir hediye aldım Fevzi ama bir şartım var, bir daha benim şarkılarımı söyleyemeyeceksin. Çünkü sözlerini değiştiriyorsun” diyerek esprili bir dille küçük fenomene takıldı.

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