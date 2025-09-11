Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ahmet Mümtaz Taylan iğne ipliğe döndü! 4 ayda 18 kilo gitti

Ahmet Mümtaz Taylan iğne ipliğe döndü! 4 ayda 18 kilo gitti

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun formda görüntüsü hayranlarından tam not aldı.

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyen Ahmet Mümtaz Taylan, kilo verme sürecine kararlılıkla devam ediyor. Daha önce 15 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Taylan, bu yıl mayıs ayında başladığı yeni diyet programıyla 4 ayda 18 kilo daha verdi. Ünlü oyuncunun formda kalmak adına tamamen doğal yöntemleri tercih ettiği öğrenildi.

CERRAHİ İŞLEM YOK, DİYET YAPTI

Son dönemde hem sağlıklı hayat tercihleri hem de verdiği kilolarla gündemde olan Taylan, bu değişimi herhangi bir cerrahi işlem olmadan, sadece beslenme düzenini değiştirerek gerçekleştirmişti.

Ahmet Mümtaz Taylan iğne ipliğe döndü! 4 ayda 18 kilo gitti - 1. Resim

DİSİPLİN VE İSTİKRARI BIRAKMADI

Mayıs ayında başlayan yeni beslenme planı sayesinde sürecini daha da ileri taşıyan oyuncu, disiplinli ve istikrarlı bir diyet uygulayarak 4 ay gibi kısa bir sürede önemli bir başarı elde etti. Edinilen bilgiye göre göre Taylan, mevcut programını sürdürerek formunu korumaya kararlı.
Kilo verme sürecinde doğal yöntemleri benimseyen oyuncunun bu azmi, büyük takdir topluyor.

Ahmet Mümtaz Taylan iğne ipliğe döndü! 4 ayda 18 kilo gitti - 2. Resim

Empati programının sunuculuğunu üstlenen Ahmet Mümtaz Taylan yeni sezon için fotoğraf çekimlerine katıldı. İşte Taylan’ın son hali… 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
