Ajda Pekkan kesenin ağzını açtı: Yeni lüks aracına özel plaka taktırdı

12 Haziran’da stadyumda vereceği konserden 8.5 milyon TL alacağı iddia edilen Ajda Pekkan, yeni aracı için milyonlara kıydı. Superstar lakaplı şarkıcı otomobiline ilk kez özel plaka da taktırdı.

Şarkıları, sahne performansı ve yıllara meydan okuyan fiziğiyle bilinen Ajda Pekkan gündemden düşmüyor. İlk kez bir stadyumda konser vermeye hazırlanan Pekkan, büyük etkinliğe günler kala farklı bir konuyla gündeme geldi.

7 MİLYON TL’LİK OTOMOBİLE ÖZEL PLAKA

70’lerden bu yana her dönemin en lüks otomobillerini satın alan Ajda Pekkan, yeni lüks aracı için kesenin ağzını açtı. Sabah’ta yer alan habere göre, yaklaşık 10 yıldır VIP araç kullanan şarkıcı, bu kez kendine 4X4 bir araç satın aldı. Pekkan’ın otomobiline 7 milyon TL verdiği öğrenildi. Öte yandan şarkıcı, aracının plakasını baş harflerinden oluşan ‘AJD’ olarak özel plaka yaptırdı.

Yeni çıkan otomobilleri yakından takip eden Ajda Pekkan, geçmişte verdiği bir röportajında “Arabasız yıldız şarkıcı olmaz” açıklamasıyla adından söz ettirmişti.

STADYUMDA KONSER VERECEK

Öte yandan başarılı sanatçı 12 Haziran’da ilk kez stadyumda konser verecek. Pekkan, Selda Bağcan, Nilüfer, Kenan Doğulu, Sıla, Edis, Cem Adrian, Mabel Matiz gibi birçok şarkıcıyla düet yapacak. En ucuz bilet 700 TL’den en pahalı bilet ise 15 bin TL’den alıcı bulacak.