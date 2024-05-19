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‘Aldatmak’ dizisi final yapıyor! Ekrana veda edeceği tarih belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Aldatmak’ dizisi final yapıyor! Ekrana veda edeceği tarih belli oldu
Vahide Perçin, Dizi Finali, Ercan Kesal, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her Perşembe akşamı ATV’de izleyiciyle buluşan ‘Aldatmak’ ekran macerasını noktalıyor. Dizinin final yapacağı tarih belli oldu.

İlk bölümü 22 Eylül 2022’de yayımlanan ve başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi oyuncuların paylaştığı dizi final yapıyor. 

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu’nun yaptığı, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un yazdığı dram türündeki diziyle ilgili karar belli oldu. 2 yıldır devam eden dizinin bu sezon sonunda bitmesine karar verildi. 

‘Aldatmak’ dizisi final yapıyor! Ekrana veda edeceği tarih belli oldu - 1. Resim

HİKAYESİ KARMAŞIKLAŞTI, TEPKİ ÇEKTİ

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim, İrem Tuncer, İlayda Çevik, Nursel Köse, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Caner Şahin gibi oyuncuların yer aldığı dizi ilk bölümünden bu yana sevenlerinin vazgeçilmezi olmuştu. Her Perşembe ekrana gelen dram türündeki yapım reytinglerde üst sıralarda yer alıyordu. Ancak son dönemde hikayesinin karmaşıklaşması tepkilere neden oldu ve final kararını beraberinde getirdi. 

SON BÖLÜM 30 MAYIS’TA

Dizinin akıbeti belli olurken, final yapacağı tarih de kesinleşti. Yıldız isimleri kadrosunda buluşturan yapım, bir değişiklik olmazsa 30 Mayıs’ta ekrana gelecek 71. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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