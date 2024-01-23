Alın daraltma ameliyatı olan Umut Akyürek son halini paylaştı! Dikkat çeken detay…

23 Ocak 2024 14:48 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 14:49

Alnını daraltmak için bir süre önce estetik yaptıran Umut Akyürek, çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Yerli Angelina Jolie olarak anılan sanatçı Umut Akyürek, geçirdiği alın daraltma operasyonunun ardından günlerce konuşulmuştu. Bazı takipçileri bu ameliyat sonrası ‘Ne gerek vardı?’ yorumu yaparken, o ‘Çok basit bir operasyondu’ açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı.

“ÇOK BASİT BİR OPERASYON” DEMİŞTİ

Hastane yatağından sevenlerine seslenen isim, “Ameliyatım başarıyla geçti, geceyi hastanede geçirdim. Her şey yolunda. Sizler merak edip sordunuz. Alın daraltma ameliyatı geçirdim. Yurt dışından çok fazla talep var. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başladı. Çok basit bir operasyon, bir saat sürdü. Bir şişlik, ödem morarma da yok. Merak edenlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLARA GİZLEDİ

Bir süre önce bıçak altına yatan 50 yaşındaki Umut Akyürek, iyileşme sürecinin ardından yüzünün son halini paylaştı. Ünlü ismin paylaşımını yorumlara gizlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte son hali...