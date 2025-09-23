Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Angelina Jolie'den ABD'ye eleştiri: Ülkemi tanıyamıyorum

Angelina Jolie'den ABD'ye eleştiri: Ülkemi tanıyamıyorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie, ABD'de yaşanan ifade özgürlüğü tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Jolie, ABD'yi sevdiğini ancak şu anda tanıyamadığını söyledi.

Ünlü oyuncu Angeline Jolie, hafta sonu İspanya'da düzenlenen bir film festivalinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazetecinin "Bir sanatçı ve Amerikalı olarak neyden korkarsınız?" sorusuna "Zor bir soru" diyen Jolie, şöyle devam etti:

"ŞU ANDA ÜLKEMİ TANIYAMIYORUM"

"Ülkemi seviyorum ama şu anda ülkemi tanıyamıyorum. Her zaman uluslararası yaşadım, ailem uluslararası, arkadaşlarım uluslararası, hayatım uluslararası. Benim dünya görüşüm eşit, birleşik ve uluslararasıdır. Kişisel ifadeleri ve özgürlükleri herhangi bir kişiden ayıran veya sınırlayan her şeyin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum."

"HER ŞEYİ GELİŞİGÜZEL SÖYLEMEMEYE DİKKAT ETMELİYİZ"

"Bunlar o kadar ciddi zamanlar ki, her şeyi gelişigüzel söylememeye dikkat etmeliyiz." diyen Jolie, "Birlikte yaşadığımız çok zor zamanlardan geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Jolie'nin açıklamalarının Jimmy Kimmel'ın gece yarısı programının ABC tarafından Charlie Kirk'ün ölümüne ilişkin son yorumları nedeniyle çıkan tartışmalar nedeniyle "süresiz" olarak yayından kaldırılmasının hemen ardından gelmesi de dikkat çekti.

