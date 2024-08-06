Angelina Jolie'nin oğlu kaza geçirmişti! Hastaneden çıktı ama kötü haber geldi

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in oğlu Pax Thien birkaç gün önce bisikletle kaza geçirmiş, hastanelik olmuştu. Ünlü çiftin oğulları yoğun bakımdan çıktı ama Pax'in iyileşmesinin zaman alacağı iddia edildi.

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Elektrikli motosikletiyle kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan çarpan Pax Thien hastaneye kaldırılmıştı.

TMZ'ye konuşan kaynaklar, Pax'ın hastaneye kaldırılmasının ardından durumunun stabil olduğunu söylemişti. Ünlü çiftin oğulları geçtiğimiz günlerde yoğun bakımdan çıktı.

ANGELİNA JOLIE OĞLU PAX'İN YANINDAN AYRILMIYOR

People'a konuşan kaynak, "Pax, yoğun bakımdan çıktı. Karmaşık bir travma geçirdi ve şimdi uzun bir iyileşme ve fizik tedavi yolculuğuna başlıyor" dedi.

Kaynak, Angelina Jolie'nin oğlunun yanında olduğu ve kardeşlerinin de Pax'i yalnız bırakmadığını belirtti.