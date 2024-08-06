Mahkemeden karar çıktı! Tülin Şahin'e hapis şoku
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Tülin Şahin ve eski eşi Pedro de Noronha arasındaki kavga bitmek bitmiyor. Noronha, Tülin Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia ederek ünlü mankenden şikayetçi olmuştu. Açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, çocukları babaya göstermediği gerekçesiyle Tülin Şahin hakkında hapis cezası verdi.
Tülin Şahin ile kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha arasında hararet dinmek bilmiyor. Pedro de Noronha geçtiğimiz aylarda Tülin Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia ederek ünlü mankenden şikayetçi olmuştu.
TÜLİN ŞAHİN'E MAHKEMEDEN 3 GÜN HAPİS ÇIKTI
Noronha, Tülin Şahin hakkında hapis talep etti. Tarafların savunmalarının ardından karar açıklandı.Mahkeme Pedro de Noronha'yı haklı bularak Tülin Şahin'in kızlarını babaya göstermediği gerekçesiyle ünlü mankene 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulmasına hükmet etti.
Sabah'ın haberine göre, kararın açıklanmasının ardından Tülin Şahin avukatı aracılığıyla itiraz etti.