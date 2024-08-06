Mahkemeden karar çıktı! Tülin Şahin'e hapis şoku

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 6 Ağustos 2024 09:37 - Güncelleme: 6 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme:

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Tülin Şahin ve eski eşi Pedro de Noronha arasındaki kavga bitmek bitmiyor. Noronha, Tülin Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia ederek ünlü mankenden şikayetçi olmuştu. Açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, çocukları babaya göstermediği gerekçesiyle Tülin Şahin hakkında hapis cezası verdi.