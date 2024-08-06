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Mahkemeden karar çıktı! Tülin Şahin'e hapis şoku

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Mahkemeden karar çıktı! Tülin Şahin&#039;e hapis şoku

Magazin Haberleri

Tülin Şahin ve eski eşi Pedro de Noronha arasındaki kavga bitmek bitmiyor. Noronha, Tülin Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia ederek ünlü mankenden şikayetçi olmuştu. Açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, çocukları babaya göstermediği gerekçesiyle Tülin Şahin hakkında hapis cezası verdi.

Tülin Şahin ile kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha arasında hararet dinmek bilmiyor. Pedro de Noronha geçtiğimiz aylarda Tülin Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia ederek ünlü mankenden şikayetçi olmuştu.

Mahkemeden karar çıktı! Tülin Şahin'e hapis şoku - 1. Resim

TÜLİN ŞAHİN'E MAHKEMEDEN 3 GÜN HAPİS ÇIKTI

Noronha, Tülin Şahin hakkında hapis talep etti. Tarafların savunmalarının ardından karar açıklandı.Mahkeme Pedro de Noronha'yı haklı bularak Tülin Şahin'in kızlarını babaya göstermediği gerekçesiyle ünlü mankene 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulmasına hükmet etti.

Mahkemeden karar çıktı! Tülin Şahin'e hapis şoku - 2. Resim

Sabah'ın haberine göre, kararın açıklanmasının ardından Tülin Şahin avukatı aracılığıyla itiraz etti.

 

Düzenleyen:  - Magazin
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