Songül Karlı ve Uğur Arslan yıllar sonra yine aynı projede!

Son dönemde değişimi ve yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Songül Karlı yıllar önce Uğur Aslan ile program sunuyordu. Aslan’ın daha sonra Seda Sayan’la program sunması Songül Karlı’yı sinirlendirmiş ve şarkıcı bu konuda tepki göstermişti. Karlı’nın Aslan ile ilgili söylediği sözler çok konuşulurken ikili yine beraber program sunacak. Program hafta içi her gün Star TV’de yayınlanacak.

Karagümrük şarkısıyla hafızalara kazınan Uğur Aslan geçtiğimiz yıllarda son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Songül Karlı ile program yapıyordu.

Aslan, daha sonra Seda Sayan ile program yapmaya başladı. Karlı, bu duruma sinirlenmiş ve "O program için ben emek verdim. Benim çabaladığım programda Uğur kendini yürüttü. Benim zamanım çok, bunların hepsini göreceğim ve duyacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Eski partneri hakkında söyledikleri gündemdeyken ikilinin tekrardan aynı projede yer alacağı ortaya çıktı. Star TV’nin internet sitesinde programın fragmanı yayınlandı. İkilinin sunacağı ‘Sana Değer’ programı hafta içi yayınlanacak. İkilinin tekrardan bir araya gelmesi ise duyanları şaşırttı.

SANA DEĞER PROGRAMININ KONUSU NEDİR?

Evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin katılacağı programda en büyük ihtiyaçlarına çözüm bulunacak ve onlara evlilik yolunda çeyiz ve mobilya desteği konusunda yardımcı olunacak.