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Oyuncu Sema Çeyrekbaşıoğlu hayatını kaybetti

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Oyuncu Sema Çeyrekbaşıoğlu hayatını kaybetti

Magazin Haberleri

Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı, 73 yaşında vefat etti. Acı haberi Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu.

Son olarak SHOW TV'nin 'Sandık Kokusu' dizisinde rol alan Devlet Tiyatrosu sanatçısı Sema Çeyrekbaşı,73 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Acı haberi Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu.

Oyuncular Sendikası, "Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" şeklinde bir açıklama yaptı.

Oyuncu Sema Çeyrekbaşıoğlu hayatını kaybetti - 1. Resim

SEMA ÇEYREKBAŞIOĞLU KİMDİR?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşıoğlu 1951'de, İzmir'de doğdu. Babası diplomat Fikret Çeyrekbaşı, annesi Sevim Şınık'tır. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda rol aldı. 1993-1994 sezonunda kurumda Sanat Yönetmeni olarak görev yaptı.

2007'de Inishmaan'ın Sakatı oyunundaki rolü ile 11. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 2011'de, Temiz Ev oyunundaki rolü ile 15. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" Ödülü'ne, 16. Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi ya da Müzikal Dalında Yardımcı Rolde Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Ödülü'ne değer görüldü.

Oyuncu Sema Çeyrekbaşıoğlu hayatını kaybetti - 2. Resim

Ayrıca, Kuyucaklı Yusuf, Kadının Adı Yok, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak gibi Türk sinemasının önemli filmlerinde de rol aldı.

Oyuncu Sema Çeyrekbaşıoğlu hayatını kaybetti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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