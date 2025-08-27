Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aslıhan Karalar acı haberi duyurdu: Hayatımdaki en değerli varlığımı kaybettik

Oyuncu Aslıhan Karalar’ın bir süredir yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri hayatını kaybetti. Karalar, acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Best Model of Turkey 2017 birincisi ve ‘Şahin Tepesi’ , ‘Kuruluş Osman’ gibi birçok dizide rol alan oyuncu Aslıhan Karalar, anneannesinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Karalar’ın yoğun bakımda tedavi gören anneannesi Zülfiye Maleri, 85 yaşında vefat etti.

ANNEANNESİ VEFAT ETTİ

Ünlü oyuncu, kendisini yıkan haberi "Hayatımdaki en değerli varlığım, canım anneannem Zülfiye Maleri Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Allah mekânını cennet eylesin. Başımız sağ olsun" sözleriyle Instagram’dan duyurdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU 

Aslıhan Karalar’ın vefat eden anneannesi Zülfiye Maleri için iki ayrı cenaze töreni düzenlenecek.

28 Ağustos Perşembe günü, İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak.

Ardından Maleri’nin naaşı, defnedilmek üzere Çanakkale’nin Çan ilçesine götürülecek.

29 Ağustos Cuma günü ise Çan Çarşı Camii’nde öğle namazını takiben kılınacak ikinci cenaze namazı kılınacak. Ardından Zülfiye Maleri, Çan Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

