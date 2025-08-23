Atakan Özkaya’nın babası hayatını kaybetti, ölüm nedeni belli oldu

Oyuncu Atakan Özkaya’nın babası Mustafa Özkaya vefat etti. Ünlü oyuncunun “Güle güle babam” paylaşımı sevenlerini de üzdü.

“GÜLE GÜLE BABAM” NOTUYLA DUYURDU

Atakan Özkaya, 63 yaşındaki babası Mustafa Özkaya’nın vefat ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Babasının fotoğrafına yer veren genç oyuncu “Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…” ifadelerini kullandı.

CENAZESİ BUGÜN

Atakan Özkaya, babasının cenaze törenine dair bilgileri de sosyal medyada paylaştı. Oyuncu, cenazenin 23 Ağustos’ta öğle namazı sonrası Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacağını ve Başıbüyük Mezarlığı’nda toprağa verileceğini açıkladı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Öte yandan Atakan Özkaya’nın babası Mustafa Özkaya’nın ölüm nedeni de belli oldu. Baba Özkaya’nın kalp krizi geçirerek vefat ettiği öğrenildi. 2. Sayfa’nın haberine göre; olay sırasında tüm aile bireyleri evdeydi. İlk olarak eşi fark etti ancak durumu başlangıçta şaka zannederek tepki verdi. Kısa süre sonra gerçeğin anlaşılmasıyla aile büyük üzüntü yaşadı.