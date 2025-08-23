Atakan Özkaya’dan babasına veda! Cenazede rol arkadaşları yalnız bırakmadı

Oynadığı yapımlarla adından söz ettiren ve şimdilerde “Uzak Şehir” dizisinde Kaya karakterini canlandıran Atakan Özkaya’nın 63 yaşındaki babası Mustafa Özkaya hayatını kaybetti.

"GÜLE GÜLE BABAM"

Ünlü oyuncu, acı haberi dün sosyal medya hesabından duyurarak cenaze bilgilerini paylaştı. Babasının fotoğrafına yer veren isim “Güle Güle babam” notunu düştü.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Baba Özkaya’nın kalp krizi geçirerek vefat ettiği öğrenildi. 2. Sayfa’nın haberine göre; olay sırasında tüm aile bireyleri evdeydi. İlk olarak eşi fark etti ancak durumu başlangıçta şaka zannederek tepki verdi. Kısa süre sonra gerçeğin anlaşılmasıyla aile büyük üzüntü yaşadı.

Mustafa Özkaya, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan Atakan Özkaya, cenazede duygusal anlar yaşadı.

ROL ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

“Uzak Şehir” dizisinde birlikte çalıştığı ekip arkadaşları ve senarist Gülizar Irmak, Atakan Özkaya’yı yalnız bırakmadı. Oyuncular Gonca Cilasun, Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Ferit Kaya, Ozan Akbaba ve Alper Çankaya’nın yanı sıra Doğukan Güngör ve Berk Cankat da cenazeye katılarak desteklerini gösterdi.