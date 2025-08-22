Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzak Şehir'in yıldızı Atakan Özkaya'nın acı günü! Haberi sosyal medyadan duyurdu

Uzak Şehir’in yıldızı Atakan Özkaya’nın acı günü! Haberi sosyal medyadan duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzak Şehir’in yıldızı Atakan Özkaya’nın acı günü! Haberi sosyal medyadan duyurdu
Yıldız, Baba, Oyuncu, Sosyal Medya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Uzak Şehir’ dizisiyle tanınan oyuncu Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, üzüntüsünü dile getirdi.

‘Kardeşlerim’ , ‘İçimizdeki Ateş’ , ‘Hiç’ gibi projelerde rol alan, son olarak ‘Uzak Şehir’ dizisindeki Kaya karakteri ile yıldızı parlayan Atakan Özkaya baba acısıyla sarsıldı. 

“GÜLE GÜLE BABAM”

Babasının fotoğrafına 1,6 milyon takipçili Instagram hesabından yer veren isim, “Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecektir, sevenlerine duyurulur” dedi. 

Uzak Şehir’in yıldızı Atakan Özkaya’nın acı günü! Haberi sosyal medyadan duyurdu - 1. Resim

Karenin altına ise “Güle güle babam” notunu düştü. Atakan Özkaya, babasının ölüm nedeniyle ilgili bir bilgiye yer vermedi.

Uzak Şehir’in yıldızı Atakan Özkaya’nın acı günü! Haberi sosyal medyadan duyurdu - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

