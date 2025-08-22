Uzak Şehir’in yıldızı Atakan Özkaya’nın acı günü! Haberi sosyal medyadan duyurdu

‘Kardeşlerim’ , ‘İçimizdeki Ateş’ , ‘Hiç’ gibi projelerde rol alan, son olarak ‘Uzak Şehir’ dizisindeki Kaya karakteri ile yıldızı parlayan Atakan Özkaya baba acısıyla sarsıldı.

“GÜLE GÜLE BABAM”

Babasının fotoğrafına 1,6 milyon takipçili Instagram hesabından yer veren isim, “Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (Cumartesi) öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacak, Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecektir, sevenlerine duyurulur” dedi.

Karenin altına ise “Güle güle babam” notunu düştü. Atakan Özkaya, babasının ölüm nedeniyle ilgili bir bilgiye yer vermedi.