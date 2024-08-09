Bahar dizisinin yayın tarihi belli oldu! 6 isim dizinin oyuncu kadrosuna katıldı

Geçen sezonun en çok izlenen dizilerinden Bahar'ın başrollerinde Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy bulunuyor. İkinci sezonu 17 Eylül’de başlayacak dizinin oyuncu kadrosuna 6 isim dahil oldu.

“Bahar” dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 20 Ağustos’tan sonra sete çıkacak olan MF Yapım imzalı diziyi Ayça Üzüm ve ekibi kaleme alıyor.

BAHAR DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizinin yeni oyuncu görüşmeleri devam ediyor. 17 Eylül Salı günü ekranlara gelmesi planlanan diziye Peran Vakfı’na başhekim olarak Süreyya karakteri geliyor. Süreyya diziye sağ kolu ve asistanı Ergün’le beraber katılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye ayrıca Devrim Kabacaoğlu’nun canlandırdığı Uğur’un babası Habip, Evren’in manevi oğlu Cem, Peran Vakfı’nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla’nın arkadaşı Zuhal katılacak.