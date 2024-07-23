Barış Manço'nun aracı Belçika'da bulunmuştu! Türkiye'ye getiriliyor

7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan, Türkiye’nin efsane sanatçılarından Barış Manço'nun Belçika'da yaşarken kullandığı 1991 model kırmızı Honda Prelude Türkiye’ye geliyor. Ünlü ismin aracı Moda'da bulunan Barış Manço Müzesi'nde sergilenecek. Barış Manço’nun oğlu Batıkan Manço "Ben buradan gönderiyorum, ağabeyim orada karşılayacak" dedi.

Barış Manço’nun Belçika’nın Liege kentinde ikamet ettiği yıllarda kullandığı kırmızı renkli spor aracı, İstanbul’daki Barış Manço Müzesi’nde sergilenmek üzere Türkiye’ye nakledildi.

Manço'nun 1991 model Honda Prelude aracı, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço tarafından 3 sene önce bölgeyi vuran selde hasar almış halde bir depoda bulundu. Manço'nun oğulları, bunun üzerine aracın Moda'daki Barış Manço Müzesi'ne getirilebilmesi için yasal işlemler başlattı.

25 yıldır trafiğe çıkmayarak Türkiye’ye getirilmeyi bekleyen ancak yurt dışına çıkarılabilmesi için 30 yaşını doldurması gereken araç, sponsor lojistik firması tarafından deniz yolu ile Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı.

"ARABADAN ANLIYORDU KENDİSİ"

Batıkan Manço, 6-7 aylık sürecin sonuna gelinmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Ben buradan gönderiyorum, ağabeyim (Doğukan Manço) orada karşılayacak" dedi.

Manço, "Aracın varmasından sonra bir süreç daha var. Mekanik kısmında ağabeyim devreye giriyor. Rötuşları olacak. Aracın sağlığı için çalışır hale gelecek ama trafiğe çıkmayacak. Barış Manço Müzesi’nde sergilenecek" diye konuştu.

Manço, son olarak sözlerine şunları ekledi:

"Aslında bildiğim kadarıyla bu aracı babam, annem için almış. Ancak babamın Japon kültürüne olduğu kadar, Japon teknolojisine de merakı vardı. Tesadüfen alınmış bir araç değil. Arabadan anlıyordu kendisi.”