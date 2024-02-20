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    • Haberler > Magazin > Bir bifteğe 27 bin lira isteyen Nusret, tasarruf için restorandaki ısıtıcıları kapatıyor

    Bir bifteğe 27 bin lira isteyen Nusret, tasarruf için restorandaki ısıtıcıları kapatıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bir bifteğe 27 bin lira isteyen Nusret, tasarruf için restorandaki ısıtıcıları kapatıyor
    Nusret, Londra, Restoran, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünyaca ünlü kasap Nusret, Londra'daki restoranında tasarruf için ısıtıcıları kapattı. İngiliz basınına manşet olan ünlü kasabın menüdeki uçuk fiyatlarına da vurgu yapıldı.

    Gerçek adı Nusret Gökçe olan Türk kasap, tarafından kurulan şirket, vergi öncesi karının 2022'de %44 artarak neredeyse 3,3 milyon sterline yükseldiğini, satışların ise 2022'de neredeyse %66 artarak 13,6 milyon sterline yükseldiğini söylemişti. 

    ARTAN ENERJİ FİYATLARINI BAHANE ETTİ

    The Guardian'nda yer alan habere göre en pahalı bifteği için yaklaşık 700 sterlin ücret alan Nusret, Salt Bae'nin Londra restoranında artan enerji faturaları nedeniyle ısıtıcıları kapatmak zorunda kaldı.

    Bir bifteğe 27 bin lira isteyen Nusret, tasarruf için restorandaki ısıtıcıları kapatıyor

    MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK İÇİN ÇABA SARF EDİYOR

    Knightsbridge'deki Park Tower otelindeki 680  wagyu striploin veya 630 sterlin dev tomahawk bifteği gibi pahalı yemekleriyle tanınan Nusr-Et et lokantası, karda bir sıçrama kaydetmesine rağmen maliyetleri düşürmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

    Bir bifteğe 27 bin lira isteyen Nusret, tasarruf için restorandaki ısıtıcıları kapatıyor

    ALTIN KAPLI BİFTEKTEN VAZGEÇTİ

    2021'de hizmete giren restoran, son yıllarda fiyatlarını düşürdü ve yaşam pahalılığı krizi sırasında 1.450 sterlin değerindeki altın kaplı biftek gibi özel ürünlerden vazgeçti. Artık menüde, bir zamanlar yaldızlı etlerle ışıldayan tek altın kaplı ürün, 50 sterlinlik fıstıklı baklava.

    Bir bifteğe 27 bin lira isteyen Nusret, tasarruf için restorandaki ısıtıcıları kapatıyor

    ENERJİ TASARRUFUNDA ÖNLEM

    Grup, hesaplarında, kapandıktan sonra veya ısıtma talebinin düşük olduğu yoğun saatlerde merkezi ısıtmayı kapatmak ve kapanış saatlerinde ışıkları kapatmak gibi çabalarla operasyonel düzeyde enerji verimliliğini artırmaya çalıştığını söyledi. Grup aynı zamanda kapılardan gelen hava akımını önlemek için kullanılan "hava perdesi" sisteminin çalışma saatlerini de sınırlamaya çalıştığını söyledi.

     

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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