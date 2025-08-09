Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Burak Çelik baba oldu! Oğluna Hudutsuz Sevda’daki karakterinin adını verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi dizilerle tanınan Burak Çelik baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü oyuncu, oğluna verdiği ismi de sevenleriyle paylaştı.

Hudutsuz Sevda dizisinde "Kaan" rolünü canlandıran Burak Çelik, 2024 yılının son ayında Ece Bayrak ile evlendi.

Karadağ’da gerçekleşen düğünden birkaç ay sonra çift, bebek haberini sevenleriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, “En güzel sürpriz” notuyla baba olacağını duyurdu ve bir oğulları olacağı öğrenildi.

“HOŞ GELDİN OĞLUM…”

Heyecanı her geçen gün artan Burak Çelik ve eşi, müjdeli haberi sonunda hayranlarıyla paylaştı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hayatımın en özel günü! Hoş geldin oğlum” sözlerini kullandı. Çekirdek ailenin pozuna beğeni yağdı.

'HUDUTSUZ SEVDA' KARAKTERİNE ANLAMLI BİR SELAM

Öte yandan Hudutsuz Sevda dizisinde Kaan rolünü oynayan oyuncu, oğluna da aynı ismi verdi. Çiftin oğullarının adının “Kaan Aslan” olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

