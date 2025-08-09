İzzet Yıldızhan ailesiyle düğüne katıldı, kızı Zelal tüm bakışları üzerine çekti

9 çocuk babası İzzet Yıldızhan, sahnelerdeki kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı özellikle ailesine olan düşkünlüğüyle biliniyor. Farklı evliliklerden ve ilişkilerden dünyaya gelen çocuklarıyla zaman zaman kamuoyunun karşısına çıkıyor.

“AİLE HER ŞEYDİR”

Yıldızhan, daha önce 9 çocuğuyla birlikte çekilen samimi bir aile fotoğrafını 'Aile her şeydir' mesajıyla sosyal medyasında paylaşmıştı.

“GÜZELLİĞİNİ ANNESİNDEN ALMIŞ”

Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza adında çocukları bulunan Yıldızhan, son olarak eşi ve kızıyla birlikte bir davette görüntülendi.

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker'in oğlunun düğününe katılan İzzet Yıldızhan, eşi Ajda ve kızı Zelal ile birlikte gecenin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

İzmir’de gerçekleşen düğünde Yıldızhan ailesi şıklıkları ve uyumlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Zelal güzelliğini annesinden almış" gibi mesajlar öne çıktı.

Kullanıcılar ayrıca "Şanslı adam", "Eşi de kızı da çok güzel", "Kızı aynı annesi" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.