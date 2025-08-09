Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Sürpriz karar! Nur Viral’in yeni kanalı ve programı belli oldu

Sürpriz karar! Nur Viral’in yeni kanalı ve programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sürpriz karar! Nur Viral’in yeni kanalı ve programı belli oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun yıllardır Beyaz TV'de hafta içi gündüz kuşağında program sunan Nur Viral, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurmuştu. Viral’in yeni programı ve kanalı belli oldu.

Nur Viral, daha önce Kanal 7, Show TV, TNT, Samanyolu ve Türkmax Gurme gibi çeşitli televizyon kanallarında; sağlık, yemek ve kadın gündemine odaklanan programlarda görev almıştı. Son olarak Beyaz TV’de uzun süre ilgiyle izlenen Hayatta Her Şey Var’ı sunan Viral, programın finaliyle eş zamanlı olarak kanaldan ayrılmış ve izleyicilerine veda etmişti.

STAR TV EKRANLARINDA OLACAK

Beyaz TV’de sunduğu Hayatta Her Şey Var programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Nur Viral, ekranlara dönüyor. Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği Nur Viral’le Sen İstersen programı, yeni yayın döneminde Star TV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Sen İstersen, Hayatın Değişir sloganıyla yola çıkan program, izleyicilerine ilham ve cesaret aşılamayı hedefliyor.

Sürpriz karar! Nur Viral’in yeni kanalı ve programı belli oldu - 1. Resim

YENİ PROGRAMININ İÇERİĞİ...

Nur Viral’le Sen İstersen programında yıllarca saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, tamamlanmamış hikayeler tamamlanacak ve kalplerdeki kırıklar onarılacak.

Programda yalnızca insanlar birbiriyle değil, aynı zamanda kendi iç dünyalarıyla da yüzleşecek. Geçmişin yüklerinden kurtulmak, hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen herkese kendi yolculuğunu keşfetme fırsatı sunulacak. Ayrıca uzman doktorlar sağlıkla ilgili en çok merak edilen konuları ele alacak, astroloji köşesinde ise yıldızların rehberliğinde geleceğe dair öngörüler paylaşılacak.

Hayatın her alanına dokunan bu özel format; bazen kalbinize, bazen aklınıza, bazen de yıldızlara kulak verecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

9 Ağustos maç takvimi! Bugün hangi maçlar var?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Ayşe Tatile Çıktı” filminde bomba isim: Adnan Menderes'i canlandıracak oyuncu belli oldu - MagazinAdnan Menderes'i canlandıracak oyuncu belli oldu!Özge Törer'in 'Kuruluş Osman' paylaşımı gündem oldu! O sözleri çok konuşuldu - Magazin'Kuruluş Osman' paylaşımı gündem oldu! O sözleri çok konuşulduOyuncu Kerem Alışık mezarın başında ayakta durmakta zorlandı! "Kimsen yok" - MagazinMezarın başında ayakta durmakta zorlandı! "Kimsen yok"Sanatçı Saadet Sun'dan acı haber! Ünlü oyuncu Işıl Yücesoy vefatını o sözlerle duyurdu - MagazinUsta sanatçıdan acı haber! Ünlü isim o sözlerle duyurduİbrahim Tatlıses’in torunu Berfin Oxford’a başvurdu! Son hali herkesi şaşırttı - MagazinTorunu Berfin Oxford’a başvurdu! Son hali herkesi şaşırttı6.sezonu merakla beklenen Gönül Dağı dizisinde flaş değişiklik! - MagazinHayranları çok şaşıracak! Gönül Dağı dizisinde flaş değişiklik
Sonraki Haber Yükleniyor...