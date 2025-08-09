Sürpriz karar! Nur Viral’in yeni kanalı ve programı belli oldu

Nur Viral, daha önce Kanal 7, Show TV, TNT, Samanyolu ve Türkmax Gurme gibi çeşitli televizyon kanallarında; sağlık, yemek ve kadın gündemine odaklanan programlarda görev almıştı. Son olarak Beyaz TV’de uzun süre ilgiyle izlenen Hayatta Her Şey Var’ı sunan Viral, programın finaliyle eş zamanlı olarak kanaldan ayrılmış ve izleyicilerine veda etmişti.

STAR TV EKRANLARINDA OLACAK

Beyaz TV’de sunduğu Hayatta Her Şey Var programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Nur Viral, ekranlara dönüyor. Yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği Nur Viral’le Sen İstersen programı, yeni yayın döneminde Star TV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sen İstersen, Hayatın Değişir sloganıyla yola çıkan program, izleyicilerine ilham ve cesaret aşılamayı hedefliyor.

YENİ PROGRAMININ İÇERİĞİ...

Nur Viral’le Sen İstersen programında yıllarca saklı kalan sırlar gün yüzüne çıkacak, tamamlanmamış hikayeler tamamlanacak ve kalplerdeki kırıklar onarılacak.

Programda yalnızca insanlar birbiriyle değil, aynı zamanda kendi iç dünyalarıyla da yüzleşecek. Geçmişin yüklerinden kurtulmak, hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen herkese kendi yolculuğunu keşfetme fırsatı sunulacak. Ayrıca uzman doktorlar sağlıkla ilgili en çok merak edilen konuları ele alacak, astroloji köşesinde ise yıldızların rehberliğinde geleceğe dair öngörüler paylaşılacak.

Hayatın her alanına dokunan bu özel format; bazen kalbinize, bazen aklınıza, bazen de yıldızlara kulak verecek.