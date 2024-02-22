Çarkıfelek’in ilk sunucusu Tarık Tarcan’dan Mehmet Ali Erbil itirafı: Bir gün bile bizi çağırmadı

Çarkıfelek’in ilk sunucusu Tarık Tarcan, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Tarcan, açıklamalarında Mehmet Ali Erbil’e sitemde bulundu ve “Bir gün bile bizi programa çağırmamıştır, en ağrıma giden odur. Halit (Kıvanç) abi için de öyle, benim için de öyle. Sağlık olsun. Telefon falan da açmadı” dedi.

Bir dönemin ekranlarda fırtınalar estiren program Çarkıfelek’in ilk sunucusu olarak hafızalarda yer edinen Tarık Tarcan, Enver Aysever’in Youtube’daki programına konuk oldu. Tarcan, programda Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek hakkında çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

ÇARKIFELEK’İ NEDEN BIRAKTI?

Çarkıfelek ile ilgili konuşan ünlü isim, programı neden bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

“Özel kanallar daha çok gelişmeye, yeni yarışmalar üremeye başlayınca biz de reyting düşüklükleri yaşamaya başladık. Bunun sonrasında bana dediler ki ya Tarık Bey siz oyuncusunuz, biraz böyle şarlatanlık komiklik falan yapar mısınız? Ben yaparım ama tarzım değil, onun için ben bu işi bırakayım dedim. Bu işe uygun daha önemli kişilikler var, ben böyle hatırlanmak istiyorum. Sade kişilikli dürüst yapımla ki hiçbir programda ne torpil ne yardımcılık yapmamışımdır.”

“İKİMİZ FARKLI TARZLARIZ”

Ardından programın Mehmet Ali Erbil’e devredilmesiyle ilgili “Sevgili Mehmet Ali Erbil, uzun süre bu işi götürdü. O anlamda götürdüğünü hepimiz biliyoruz. Biz ikimiz çok farklı tarzlarız. Türk televizyonu böyle yayıncılığı ve böyle sunuculuğu ahlak olarak etik değerler olarak kabul etmemesi ve reddetmesi gerekirken neler yaşandı neler reyting almak adına” dedi.

“EN AĞRIMA GİDEN…”

Mehmet Ali Erbil’in kendisini hiç aramadığını belirterek sitemde bulunan Tarık Tarcan, “Eski Çarkıfelek sunucuları olarak bir gün bile bizi çağırmamıştır, en ağrıma giden odur. Halit abi için de öyle, benim için de öyleydi. Sağlık olsun. Telefon falan da açmadı. Ona ihtiyaç duymaz, o kendine has bir adam, farklı bir kişilik” sözleriyle dikkat çekti.