Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Magazin > Çarkıfelek’in ilk sunucusu Tarık Tarcan’dan Mehmet Ali Erbil itirafı: Bir gün bile bizi çağırmadı

    Çarkıfelek’in ilk sunucusu Tarık Tarcan’dan Mehmet Ali Erbil itirafı: Bir gün bile bizi çağırmadı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tarık Tarcan, Mehmet Ali Erbil, Çarkıfelek, Program, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çarkıfelek’in ilk sunucusu Tarık Tarcan, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Uzun süredir ekranlarda yer almayan Tarcan, açıklamalarında Mehmet Ali Erbil’e sitemde bulundu ve “Bir gün bile bizi programa çağırmamıştır, en ağrıma giden odur. Halit (Kıvanç) abi için de öyle, benim için de öyle. Sağlık olsun. Telefon falan da açmadı” dedi.

    Bir dönemin ekranlarda fırtınalar estiren program Çarkıfelek’in ilk sunucusu olarak hafızalarda yer edinen Tarık Tarcan, Enver Aysever’in Youtube’daki programına konuk oldu. Tarcan, programda Mehmet Ali Erbil ve Çarkıfelek hakkında çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

    ÇARKIFELEK’İ NEDEN BIRAKTI?

    Çarkıfelek ile ilgili konuşan ünlü isim, programı neden bıraktığını şu sözlerle açıkladı: 

    “Özel kanallar daha çok gelişmeye, yeni yarışmalar üremeye başlayınca biz de reyting düşüklükleri yaşamaya başladık. Bunun sonrasında bana dediler ki ya Tarık Bey siz oyuncusunuz, biraz böyle şarlatanlık komiklik falan yapar mısınız? Ben yaparım ama tarzım değil, onun için ben bu işi bırakayım dedim. Bu işe uygun daha önemli kişilikler var, ben böyle hatırlanmak istiyorum. Sade kişilikli dürüst yapımla ki hiçbir programda ne torpil ne yardımcılık yapmamışımdır.”

    Çarkıfelek’in ilk sunucusu Tarık Tarcan’dan Mehmet Ali Erbil itirafı: Bir gün bile bizi çağırmadı - 1. Resim

    “İKİMİZ FARKLI TARZLARIZ”

    Ardından programın Mehmet Ali Erbil’e devredilmesiyle ilgili “Sevgili Mehmet Ali Erbil, uzun süre bu işi götürdü. O anlamda götürdüğünü hepimiz biliyoruz. Biz ikimiz çok farklı tarzlarız. Türk televizyonu böyle yayıncılığı ve böyle sunuculuğu ahlak olarak etik değerler olarak kabul etmemesi ve reddetmesi gerekirken neler yaşandı neler reyting almak adına” dedi.

    Çarkıfelek’in ilk sunucusu Tarık Tarcan’dan Mehmet Ali Erbil itirafı: Bir gün bile bizi çağırmadı - 2. Resim

    “EN AĞRIMA GİDEN…”

    Mehmet Ali Erbil’in kendisini hiç aramadığını belirterek sitemde bulunan Tarık Tarcan, “Eski Çarkıfelek sunucuları olarak bir gün bile bizi çağırmamıştır, en ağrıma giden odur. Halit abi için de öyle, benim için de öyleydi. Sağlık olsun. Telefon falan da açmadı. Ona ihtiyaç duymaz, o kendine has bir adam, farklı bir kişilik” sözleriyle dikkat çekti.

     

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Tıvorlu İsmail ile Berdan Mardini buluştu! Sosyal medyada yer yerinden oynadı - MagazinRenkli düet: Sosyal medyada yer yerinden oynadıMüge Anlı’da sır perdesi aralanıyor! 20 yıldır kayıp Gamze bebek zengin aileye mi satıldı? Gizli tanık bildiklerini anlattı - MagazinGamze bebek satıldı mı? 20 yıllık sır perdesi aralanıyorBeyin kanaması geçirmişti! Kızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı diziye ne zaman dönecek? - MagazinKızılcık Şerbeti’nin Abdullah’ı diziye ne zaman dönecek?Boşanıyorlar! Cemal Hünal ile Lale Cangal’dan ortak açıklama - Magazin13 yıllık evlilik bitiyor! Ünlü çift boşanıyorAcun Ilıcalı’dan Survivor izleyicilerine davet! Görenler adeta çıldırdı, yorum yağıyor - MagazinAcun Ilıcalı’dan Survivor izleyicilerine davet! Görenler adeta çıldırdı, yorum yağıyorYaşar Alptekin kendisini eleştirenlere cevap verdi: Edebi edepsizden öğrendim - MagazinEleştirilere cevap verdi: Edebi edepsizden öğrendimKurtlar Vadisi’nin Cerrahpaşalı ablası Şıvga Gerez yeni görüntüsü ve mesleğiyle şaşırttı - MagazinKurtlar Vadisi’nin Cerrahpaşalı ablası Şıvga Gerez yeni görüntüsü ve mesleğiyle şaşırttı
    Sonraki Haber Yükleniyor...