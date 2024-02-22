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    • Haberler > Magazin > Tıvorlu İsmail ile Berdan Mardini buluştu! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

    Tıvorlu İsmail ile Berdan Mardini buluştu! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Berdan Mardini, Düet, Şarkı, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü türkücü Berdan Mardini ile fenomen Tıvorlu İsmail, yan yana geldi. Birlikte düet yapan ikilinin videosu sosyal medyada paylaşıldı, ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

    Son dönemde yaptığı kombinlerle adından söz ettiren Berdan Mardini, Tıvorlu İsmail ile paylaştığı videoyla gündem oldu. İkilinin görüntüleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

    Tıvorlu İsmail ile Berdan Mardini buluştu! Sosyal medyada yer yerinden oynadı - 1. Resim

    PEMBE KOMBİNİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

    Şarkıları ve renkli sahne performansıyla bilinen Berdan Mardini, giydiği pembe takım elbisesiyle adından söz ettirmişti. Dikkat çeken stilini sık sık aktif olarak kullandığı Instagram hesabında paylaşan şarkıcı için “Sen türkücüsün kendine gel”, “Gözlerim kanadı” yorumları yapılmıştı. Bu yorumlara sinirlenen Mardini fena patlamış ve kendisini eleştirenlere “Biz siyah da giyeriz pembe de, fuşya da kimseyi ilgilendirmez. Ulan ne çekemediniz insanları ya. Kim ne yapsa sırf laf olsun şaka yapayım diye yazan geri zekalılar var Allah'ım ne yapacağız biz?” şeklinde cevap vermişti. 

    Tıvorlu İsmail ile Berdan Mardini buluştu! Sosyal medyada yer yerinden oynadı - 2. Resim

    BİRLİKTE DÜET YAPTILAR

    Tarzıyla gündem olan Berdan Mardini, son olarak Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan sosyal medya fenomeni 'Tıvorlu İsmail’ ile paylaştığı videoyla gündeme geldi. İkili, ‘Hep Yek Aşiret’ filminin setinde yan yana geldi, Tıvorlu İsmail’in ‘Yek Du Se AAA EEE’ parçasında düet yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlar ise sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılardan “Muhteşem ikili, bu gruba Ajdar da katılsın, dünya turnesine çıkarlar” , “İkisinin alaka seviyesi” , “Gözlerimin suçu neydi şimdi” şeklinde yorumlar geldi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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