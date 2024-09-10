Daha önce üç kez ertelenmişti! Meriç Aral ile Serkan Keskin’den gizli saklı düğün

Oyuncu çift Meriç Aral ile Serkan Keskin’in düğün tarihleri üç kez ertelenmişti. Neden olarak yoğun iş tempolarını gerekçe gösteren ikili sonunda nikah masasına oturuyor. Aral ile Keskin’in nikah tarihleri netleşirken, düğünü gizli saklı yapmaya karar verdikleri öğrenildi.

Leyla ile Mecnun’un İsmail Ağabey’i Serkan Keskin ile 5 yıldır birlikte olduğu meslektaşı Meriç Aral sonunda evleniyor. İkilinin nikah tarihi sonunda belli oldu.

MERİÇ ARAL: DENK GETİREMİYORUZ

Serkan Keskin ile Meriç Aral, yoğun daha önce üç kez nikah masasına oturmaya kalkmış ancak her seferinde ertelenmişti. Neden olarak yoğun iş tempolarını öne süren Aral, daha önce konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Oyuncu, “Düğün tarihimiz sürekli ertelenmiyor aslında. Bir noktada olacak ama tarih hala belirlenmedi. Eylül diye düşünüyoruz ama yoğun şekilde çalıştığımız için bir şekilde denk getiremiyoruz. Bunu organize etmek çok zor biz de doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz” demişti.

TARİH BELLİ OLDU

Evlilik tarihleri yılan hikayesine dönen çiftten sonunda beklenen haber geldi. TV100’den Onur Üçkarışoğlu’nun haberine göre; Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti 19 Eylül’de dünya evine girecek.

NAZARDAN KORKUYORLAR

Öte yandan 10 gün sonra evlenecek olan Keskin ve Aral ikilisi düğünün nerede yapılacağını gizliyor. Ünlü çiftin nazar korkusundan açıklamadıkları düğünlerinin boğaz hattında bir mekanda gerçekleşeceği öne sürülüyor.