Okan Kurt imaj değiştirdi! Yeni hali İcardi'ye benzetildi

Sosyal medyanın en sivri dilli ve dobra isimlerinden olan Demet Akalın, Okan Kurt'un yeni imajını paylaştı. Saçlarını Icardi’nin saç rengine boyatan ünlü ismi Demet Akalın sosyal medya hesabından “Ocardi saçına doyamadı” notu ile paylaştı.

Gündeme dair açıklamaları, sahne tarzları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.

Akalın, Instagram hesabından imaj değiştiren Okan Kurt’un yeni halini paylaştı. Paylaşımına ise “Ocardi saçına doyamadı” notunu yazdı.

"ABİ ÇOK YAKIŞMIŞ"

Kurt’un yeni imajı sosyal medyada çok konuşulurken hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. Ünlü ismin yeni tarzı ile ilgili hayranları, “Yandan bakınca Icardi sandım”, “Abi çok yakışmış” gibi yorumlar yaptı.