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Okan Kurt imaj değiştirdi! Yeni hali İcardi'ye benzetildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Kurt imaj değiştirdi! Yeni hali İcardi&#039;ye benzetildi
Demet Akalın, Okan Kurt, Instagram, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sosyal medyanın en sivri dilli ve dobra isimlerinden olan Demet Akalın, Okan Kurt'un yeni imajını paylaştı. Saçlarını Icardi’nin saç rengine boyatan ünlü ismi Demet Akalın sosyal medya hesabından “Ocardi saçına doyamadı” notu ile paylaştı.

Gündeme dair açıklamaları, sahne tarzları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Demet Akalın bu kez son paylaşımı ile gündeme geldi.

Akalın, Instagram hesabından imaj değiştiren Okan Kurt’un yeni halini paylaştı. Paylaşımına ise “Ocardi saçına doyamadı” notunu yazdı.

Demet Akalın eşi Okan Kurt imaj değiştirdi! Yeni hali İcardi'ye benzetildi - 1. Resim

"ABİ ÇOK YAKIŞMIŞ"

Kurt’un yeni imajı sosyal medyada çok konuşulurken hayranlarından beğeni ve yorum yağdı. Ünlü ismin yeni tarzı ile ilgili hayranları, “Yandan bakınca Icardi sandım”, “Abi çok yakışmış” gibi yorumlar yaptı.

Demet Akalın eşi Okan Kurt imaj değiştirdi! Yeni hali İcardi'ye benzetildi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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