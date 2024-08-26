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Didem Kınalı 3+1 evinin kapılarını ilk kez açtı! Manzarası dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Didem Kınalı 3+1 evinin kapılarını ilk kez açtı! Manzarası dikkat çekti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen oryantal Didem meslek değiştirmiş ve şarkıcı olmuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan isim 3+1 evinin kapılarını ilk kez açtı. Evin sade ve şık olması gözlerden kaçmadı.

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programında dansları ile dikkat çeken eski oryantal Didem, mesleğinde değişikliğe gitmişti.

Didem Kınalı 3+1 evinin kapılarını ilk kez açtı! Manzarası dikkat çekti - 1. Resim

Artık şarkıcılık yapan ünlü isim bu kez yaptığı danslarla değil evi ile gündeme geldi. Kınalı, 3 ay önce taşındığı evinin kapılarını ilk kez ‘Evrim Akın İle Ev Gezmesi’ programına açtı. 3+1 evinin dekorasyonu görenleri şaşırttı.

Didem Kınalı 3+1 evinin kapılarını ilk kez açtı! Manzarası dikkat çekti - 2. Resim

Galata Kulesi manzaralı evini ünlü isim bembeyaz dekore etmiş. İçeri girdiğinizde ferah ve sade bir ev sizi karşılıyor. Didem’in salonunda açık tonlar hakimken iki adet kanepe ve bir orta sehpa hemen kendine doğru çekiyor. Sehpanın üzerindeki şık objeler de odanın sadeliğini hareketlendiriyor.

Didem Kınalı 3+1 evinin kapılarını ilk kez açtı! Manzarası dikkat çekti - 3. Resim

Ünlü isim yeni taşındığı evi için bir mimarla çalışmış ve tadilat yaptırırken evi adeta baştan oluşturmuş.

Didem Kınalı 3+1 evinin kapılarını ilk kez açtı! Manzarası dikkat çekti - 4. Resim

Eski oryantalin yatak odası ve giyinme odası da oldukça dikkat çekiyor. Odada beyaz ve gold detaylar ön plana çıkıyor.

Didem Kınalı 3+1 evinin kapılarını ilk kez açtı! Manzarası dikkat çekti - 5. Resim

Ünlü ismin mutfağında da yine beyaz ve gold detaylar göze çarpıyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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