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MasterChef Türkiye'ye veda eden isim şaşırttı! Yorum yağdı

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Magazin Haberleri

Her bölümü sosyal medyada çok konuşulan MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde yine heyecan hat safhadaydı. Geçen hafta Deniz’în elenmesi şaşırtırken dün akşam veda eden isim Ümmühan oldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yemek yarışması MasterChef Türkiye‘nin her bölümü çok konuşuluyor.

Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme potasındaki Ayşe, Ümmühan, Nevzat, Zübeyde, Çağlar, Ezgi ve Alper yarışmaya devam edebilmek için mücadele etti.

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim şaşırttı! Yorum yağdı - 1. Resim

Şefler, eleme oyununun ilk turunda yarışmacılardan siyah sarımsak kullanarak lezzetli bir yemek yapmalarını istedi. İlk turda başarılı yemekler yapan Ezgi, Çağlar ve Alper eleme potasından çıktı.

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim şaşırttı! Yorum yağdı - 2. Resim

Finale kalan yarışmacılar Danilo Zanna'nın 'La Melanzane E La Ricotta' isimli yemeğini yapmaya çalıştı. Sürenin sonunda gecenin en iyi tabağını yapan isim Ayşe ve Nevzat oldu.

MASTERCHEF'TEN AYRILAN İSİM ÜMMÜHAN OLDU

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim şaşırttı! Yorum yağdı - 3. Resim

Zübeyde ile sona kalan Ümmühan ise en başarısız tabağı yaparak MasterChef Türkiye'ye veda etti. Sosyal medyada "Beklemiyordum", "Çok çabuk ayrıldı, şaşırdım" gibi yorumlar yapıldı. 

 

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