Teoman'ın 'Suriyeli' çıkışı tartışma konusu oldu! "Benim için bu ırkçılıktır"

Son dönemlerde vasiyet açıklamasıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Teoman bu kez yaptığı son açıklamayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının göçmenlerle ilgili sözleri çok konuşuldu. Teoman'ın "Taksimde Norveçli sarışın çocuk görseler 'harika' diyecekler; Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar" sözleri sosyal medyayı iki böldü. Kimisi sözlerini haklı buldu kimisi ise haksız buldu.

Türk rock müziğinin bilinen isimlerinden olan Teoman, son dönemde vasiyet açıklamasıyla gündemde… Şarkıcı “Mirasımın dörtte birini çocuklara bağışlayacağım” demişti. Devlet himayesindeki çocuklara yardım edeceğini söyleyen şarkıcıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş teşekkür etmişti.

Şarkıcı bu kez Suriyeli göçmenlerle ilgili söylediği sözlerle gündeme geldi. T24’ün haberine göre, Teoman söyleşide kendisine yönetilen ‘Çevremdeki pek çok insandan İstiklal Caddesi başta olmak üzere Beyoğlu’nun çok Arap kültürüne uygun bir tüketim alanı haline gelmesinden rahatsızlık duyduklarını dinliyorum’ ifadelerini duyunca sitem etti.

TEOMAN'IN "SURİYELİ GÖÇMEN" AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı, "Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Teoman, Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olanların çoğunun İngiltere'ye gitmek istediğini ve bu tutumun çelişkili olduğunu da belirtti.

Teoman konu ile ilgili şunları söyledi:

"Orada Norveçli sarışın çocukları görseler 'harika olmuş' diyeceklerdi. Suriyeli kara kuruları görünce mahvoluyorlar. Ben hepsini tanıyorum, tam öyle demeseler bile içlerinden geçeni biliyorum. Benim için 'Her yer Arap da oldu' demek ırkçılıktır. Türkiye'ye aşırı göçten tabii ki rahatsızım. Yanlış ve plansız biçimde yapıldı bu işler, hâlâ devam ediyor. Ve bunun çaresi de yok artık. Uzun zaman geçti, o çocuklar artık burada büyüdüler. Onları geri göndermek biraz vicdansızlık olacak. Bir de bu bizdeki Suriyelilerden rahatsız olanların hepsi İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına görmüyor."

Teoman'ın bu sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi "Haklı" derken kimi ise "Haksız dedi.