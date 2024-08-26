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Zerrin Özer'den Erdoğan mesajı! Tepki gösterenlere cevap verdi

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Zerrin Özer&#039;den Erdoğan mesajı! Tepki gösterenlere cevap verdi

Magazin Haberleri

Yaşadığı sağlık problemleriyle son dönemlerde gündemden düşmeyen Zerrin Özer verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalar geldi. Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini söylediği dönemde uğradığı linç yüzünden psikolojisinin bozulduğunu ifade etti.

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, ‘Basit Numaralar’, ‘Paşa gönlüm’, ‘Son Mektup’, ‘Ne Halin Varsa Gör’ gibi şarkılarla adından söz ettirmişti.

Zerrin Özer'den Erdoğan mesajı! Tepki gösterenlere cevap verdi - 1. Resim

Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı son olarak verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zerrin Özer'den Erdoğan mesajı! Tepki gösterenlere cevap verdi - 2. Resim

Sağlık durumunda yeni projelerine kadar birden fazla konuda konuşan Özer, verdiği röportajda Gazze'de yaşananları da unutmadı. Gazze için her gün dua ettiğini söyleyen Özer, daha sonra sözü sanat camiasının vefasızlığına getirdi.

Zerrin Özer'den Erdoğan mesajı! Tepki gösterenlere cevap verdi - 3. Resim

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SEVİYORUM DEDİĞİM İÇİN LİNÇLENDİM"

Sabah’ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiği için uğradığı linçten  bahseden Zerrin Özer şunları ifade etti:

“Ben insanları makam veya mevkilerine göre ayırmam. İyi mi kötü mü diye bakarım. Cumhurbaşkanımız iyi ve vefalı bir insan. Sağlık problemi yaşadığım süreçte benimle yakından ilgilendi. Bu benim için çok önemli. Geçmişte Cumhurbaşkanımızı seviyorum dediğim için çok ağır linçe uğradım. Ben menfaatçi bir insan değilim. Hayatım boyunca menfaatlerime göre davranmadım. Samimiyet çok önemli. Samimi olarak duygularımı dile getirmiştim. Aylarca psikolojim bozuldu. Konserlerim iptal edildi. Sosyal medyada çok ağır ithamlara maruz kaldım. Benim hayatımda nefret duygusuna yer yok. O yüzden bana yapılan bu linci anlamak mümkün değil.”

 

Düzenleyen:  - Magazin
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