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MasterChef'te yarışmacılar arasında tartışma çıktı! 6 tabak değerlendirilmedi

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MasterChef&#039;te yarışmacılar arasında tartışma çıktı! 6 tabak değerlendirilmedi

Magazin Haberleri

Hayranları tarafından her bölümü çok konuşulan MasterChef yarışmasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmacılardan ‘Tepsi mantısı’ yapılması istendi. Ama daha oyun başlamadan yarışmacılar arasında tartışma çıktı. O anlar gündem oldu.

Her bölümü sosyal medyada gündem olan MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan ilk etapta tepsi mantısı istedi.

MasterChef'te yarışmacılar arasında tartışma çıktı! 6 tabak değerlendirilmedi - 1. Resim

MASTERCHEF'TE 'TEPSİ MANTISI' YAPTILAR

Oyuna daha başlamadan yarışmacılar arasında tartışma çıktı. Ezgi, mavi takımda yer alan Hakan için "Biz Hakan'la o kadar farklı profilleriz ki, her söylemini 3 haftadır ağzım açık dinliyorum. Hiç sesimi çıkarmadım, benim herkese saygım sonsuz. Bir aşçı biber temizledim demeye utanır bence. Biber temizlemek? Ben utanırım, benim için bu krizi yönetmek değil. Arpacık soğana yardım ettim diyor Şirin'e, ne yapmış? Arpacık soğanı soyup tavşan mı yapmış?" dedi.

MasterChef'te yarışmacılar arasında tartışma çıktı! 6 tabak değerlendirilmedi - 2. Resim

Hakan da, "Nigar Abla ne yapmış uçak motoru mu?" dedi. Nigar da, "Ben yapmadım diyorum zaten, söyledim" diyerek tartışmaya katıldı. Hakan tekrardan söz alarak, "Sen de yardım ettin bir şeylere abla, ben de yardım ettim. Benimki küçük gözüküyor, aşağıda gözüküyor. Seninki nedense yüksekte görüyorlar. Senin yaptığın da aman bir şey değil. Benim yaptığım da aman bir şey değil" ifadelerini kullandı.

MasterChef'te yarışmacılar arasında tartışma çıktı! 6 tabak değerlendirilmedi - 3. Resim

20 yarışmacının tepsi mantısı yapmak için mücadele ettiği yarışta 6 yarışmacının mantısı değerlendirmeye alınmadı. Düellolarda 4-3 mavi takım kazandı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele etti.

MasterChef'te yarışmacılar arasında tartışma çıktı! 6 tabak değerlendirilmedi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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