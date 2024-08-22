Ceylan ve Nejat İşler'in pozu olay oldu! Nejat İşler'i kimse tanıyamadı

Son dönemlerde değişimiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ceylan yaptığı paylaşımlarla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı bu kez son paylaşımıyla çok konuşuldu. Ceylan, uçakta oyuncu Nejat İşler ile karşılaşınca beraber fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. İşler’i görenler tanımakta zorlandı.

Sık sık değiştirdiği imajının yanı sıra estetik operasyonlarıyla da gündemden düşmeyen şarkıcı Ceylan, son olarak Bodrum'da lüks teknesiyle yaptığı tatiliyle adından söz ettirmişti.

Tatilden İstanbul'a dönen Ceylan, uçakta oyuncu Nejat İşler ile karşılaştı. Beraber fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyen ünlü isimler o anları sosyal medyadan paylaştılar.

O kareyi Ceylan "Uçaktan inene kadar şarkılar söyledik" notuyla paylaştı. Fotoğrafta birçok kişi Nejat İşler'i tanımakta güçlük çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı bunun sebebini, Ceylan'ın kendine uyguladığı filtrenin, Nejat İşler'in yüzünde de yer almasından kaynaklı olduğunu iddia etti.

Ünlü isme: 'Nejat'ın bebeksiliği', 'Ne yaptın koca adama?', 'Filtrenin azizliğine Nejat İşler de uğradı' gibi yorumlar geldi.