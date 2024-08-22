Çağrı Şensoy Manchester United için kamera karşısına geçti!

Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester United ve partneri Mlily ile bir reklam anlaşması imzaladı. Reklam filminin çekimleri iki gün sürdü. Oyuncu çekimlerin ardından Manchester United-Fulham maçını locadan izledi. O anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu Çağrı Şensoy, Kuruluş Osman dizisindeki Cerkutay rolüyle hafızalara kazındı. Paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen oyuncu bu kez yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.

Şensoy, İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan Manchester United ve partneri Mlily ile bir reklam anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, Old Trafford Stadyumu ve çevresinde İngiliz çekim ekibi ile birlikte iki gün süren bir reklam filmi çekimi gerçekleştirildi.

ÇAĞRI ŞENSOY MANCHESTER UNITED- FULHAM MAÇINI LOCADAN İZLEDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimlerin ardından Manchester United'ın davetiyle futbolcuların antrenmanına katılan Şensoy, daha sonra Manchester United-Fulham maçını locadan izledi.

Manchester United'ın futbolcularıyla bir araya gelen Şensoy, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Oyuncunun paylaşımıyla ilgili hayranlarından “Hey Maşallah”, “Helal olsun”, “Çok iyi duruyor” gibi yorumlar geldi.