Yunus Günçe’nin acı dolu hikayesi: Ben babamın eline doğdum, babam elime öldü

2016’da Survivor’da yarışan oyuncu Yunus Günçe, katıldığı bir programda babasıyla ilgili acı hikayesini anlattı. Babasının iş için gittiği Almanya’dan hasta döndüğünü belirten Günçe “Ben babamın eline doğdum. Babam elime öldü” sözleriyle yürekleri dağladı.

Oyuncu Yunus Günçe 2016 yılında Survivor’a katılmıştı. Yarışmayı 7. olarak bitiren Günçe, şimdilerde stand up gösterilerini gerçekleştiriyor.

Bir yandan tiyatro çalışmalarını da sürdüren Yunus Günçe, son olarak Armağan Çağlayan’ın sunduğu bir programa katıldı. Amcasının babasını dolandırdığından bahseden oyuncu, zor günler yaşayan babasının iş bulmak için Almanya’ya gittiğini ve burada geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı.

“AMCAM BABAMI DOLANDIRDI, YÜREĞİNE İNDİRDİ”

Babasının kaybıyla yıkılan Günçe, yaşadığı acıyı anlatırken tüyleri diken diken etti. Programda konuşan ünlü isim acı dolu hikayeyi şöyle aktardı:

“Amcam babamı dolandırdı, yüreğine indirdi. Babam emekli oldu, emekli olduktan sonra güç bela bir ev aldık, güç bela bir araba aldı. Amcam fabrikatördü, çok zengindi. Babama ‘Fabrikanın başında dur’ dedi. O süreçte babama senet imzalatmış, babam da kardeşi ya bakmadan imzalamış hepsini. Sonra bir çıktı ki ortaya o senetlerde 5 bin, 10 bin, 100 bin lira yazıyor. Sonra amcam kaçtı. Bankalar peşinde, evi kaybettik, haciz geldi. Arabayı da aldılar. Biz tekrar kiraya çıkmak zorunda kaldık.”

YUNUS GÜNÇE BABASININ ÖLÜMÜNÜ ANLATTI

Babasının Almanya’dan hasta döndüğünü belirten Günce, son nefesini ise kendi ellerinde verdiğini şu sözlerle anlattı: “Babam bunun ağırlığını taşıyamadı ve dedi ki ‘Benim bir şey yapmam lazım.’ Tekrar çalışmak zorunda olduğunu düşündü. Almanya’ya gitti kendine iş bakmak için. O dönem Almanya’da son 50 yılın en soğuk dönemiymiş. O soğuklara maruz kaldı, oradan hasta döndü. Gece yarısı eve gelmiş. Babam salonda yatıyor, annem beni uyandırdı. ‘Baban fena, iyi değil’ dedi. Evden çıktık, sağlık ocağı var yakında. Koluma girdi sağlık ocağında. Doktorlar babamla uğraşıyordu. Ben elimi tutuyordum, böyle gitti, ölmüş meğer ben elini tutarken. Ben babamın eline doğdum. Babam elime öldü.”