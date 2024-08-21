MasterChef'ten elenmişti! Veda sonrası olay paylaşım

MasterChef'te yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla son dönemde gündemden düşmeyen Deniz geçtiğimiz günlerde elenmişti. Deniz, sosyal medya hesabından uzun bir veda yazısı paylaştı. Sözleri sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef 2024 sezonunda sivri dili ve tavırlarıyla dikkat çeken Deniz geçtiğimiz günlerde yarışmadan elenmişti. Elenen Deniz, eleme gecesinde fenalık geçirdi. Yarışmacının vedası sosyal medyanın da gündemine oturdu.

MASTERCHEF'TEN AYRILAN DENİZ'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Yarışma ile yolları ayrılan Deniz'in veda mesajı dikkat çekti. "Yarışma çok kaliteli keşke yarışmacılar da biraz öyle olsa" diyen Deniz'in uzun mesajı şöyle:

"Öncelikle MasterChef ailesinin parçası olmak değerli şefler ve koskoca güzel bir ekiple beraber çalışmak gurur verici. Gönül isterdi ki daha ileriye kadar gidebilmek lakin sadece yemeklerin konuşmadığı bir yerde zor. MasterChef platformu ne kadar kaliteli olsa da olsun, Acun Medya gibi mükemmel bir projede (istisnalar hariç) diğer yarışmacıların bir o kadar kaliteli olmasını beklerdim. Ama şunu dile getirmek isterim ki kaybettiğim tek şey; tabaklarım ve yemeklerimdi, çünkü biz çok gördük karakteri tezgahta bırakıp çıkanı. Son olarak buradan beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Sevgili gizli hayranım olan haterlarım, üzülmeyin sizi de seviyorum."