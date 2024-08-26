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Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu değişti! İşte Hakan Ural'ın yeni partneri

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Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu değişti! İşte Hakan Ural&#039;ın yeni partneri

Magazin Haberleri

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Nur Tuğba Namlı geçtiğimiz aylarda programdan ayrıldığını duyurmuştu. Namlı’nın yerine gelen isim belli oldu. Hakan Ural ile birlikte artık programı Ferda Yıldırım sunacak.

Uzun zamandır Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu Hakan Ural ile yapan Nur Tuğba Namlı, 19 Temmuz'da yaptığı paylaşımda programdan ayrıldığını açıklamıştı.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu değişti! İşte Hakan Ural'ın yeni partneri - 1. Resim

Hakan Ural ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Namlı, "Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir Kanal D ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm Hakan Ural ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene... O yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor… Ne kadar teşekkür etsem az… Programımızın her gününde ben sizin bana olan sevginizi hep hissettim. Benim sevgimin de size ulaştığını umuyorum. Sizlerle beni buluşturan işimi de sizi de çok seviyorum! Biz sizinle yeni işlerde yine buluşacağız, yine beraberiz Hepinize çok çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi yolluyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu değişti! İşte Hakan Ural'ın yeni partneri - 2. Resim

Nur Tuğba Namlı'nın gitmesinden sonra Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu değişti. Neler Oluyor Hayatta yeni sezon sunucuları Ferda Yıldırım ve Hakan Ural oldu.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu değişti! İşte Hakan Ural'ın yeni partneri - 3. Resim

FERDA YILDIRIM KİMDİR, EVLİ Mİ?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu değişti! İşte Hakan Ural'ın yeni partneri - 4. Resim

28 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen isim İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu değişti! İşte Hakan Ural'ın yeni partneri - 5. Resim

Ankara İletişim Fakültesi Spikerlik ve Metin Yazarlığı Sertifikasına sahip olan Yıldırım, radyoculuk hayatına Radyo Foreks, Radyo D ve Hür FM gibi kanallarda devam etti.

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