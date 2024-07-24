Ebru Şahin, Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine katılmamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Hercai dizisinde yıldızı parlayan Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü. Annesini pazartesi günü son yolculuğuna uğurlayan ünlü aktörün rol arkadaşı Ebru Şahin’in cenazede bulunmaması dikkat çekmişti. Şahin’in törene neden katılmadığı belli oldu.

Akın Akınözü'nün acı günü: Kendisi gibi oyuncu olan annesi hayatını kaybetti

Akın Akınözü'nün acı günü: Kendisi gibi oyuncu olan annesi hayatını kaybetti

‘Sensiz Olmuyor’ , ‘Deliha 2’, ‘Karagül’ gibi birçok yapımda rol alan, oyuncu Akın Akınözü’nün annesi Özlem Akınözü 60 yaşında vefat etti. İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanan oyuncunun cenazesine Hande Erçel, Bige Önal, Tamer Karadağlı, Bensu Soral, Serkan Çayoğlu gibi birçok isim ünlü isim katıldı.

Akın Akınözü’nün annesinin cenazesinde ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken, 3 sezon boyunca aynı dizide kamera karşısına geçtiği rol arkadaşı Ebru Şahin’in törendeki yokluğu dikkat çekti. En zor gününde arkadaşının yanında olmayan Şahin, eleştiri oklarının hedefi oldu.

CENAZEYE KATILMAMA SEBEBİ ÖĞRENİLDİ

2. Sayfa’da yer alan habere göre; Ebru Şahin’in Hercai’de üç sezon beraber rol aldığı Akın Akınözü’nün annesinin cenazesine yoğun çekim programı yüzünden katılmadığı öğrenildi. Şahin’in eski rol arkadaşını telefonla arayarak baş sağlığı dilediği bilgisi edinildi.

AKIN AKINÖZÜ’NDEN ANNESİNE BURUK VEDA

Öte yandan ünlü oyuncu annesinin ölümünün ardından kişisel sosyal medya hesabından yürek yakan bir mesaj yayınladı.

Annesinin fotoğrafına yer veren Akınözü, “Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz özlem. Oğlun...” satırlarını kaleme aldı.