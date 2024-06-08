Fenerbahçe kongresine giden Sarp Akkaya taraftar ile tartıştı, küfürler savurdu

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimde divan başkanlığı oylamasına tepki göstererek, "Demokrasi olmayan bir seçim oldu" demiş ve kongre alanını terk etmişti. Fenerbahçe kongresi üyesi olan oyuncu Sarp Akkaya ise başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım’ı destekleyen taraftarla tartıştı. Akkaya’nın sinirden küplere bindiği ve küfür ettiği o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti. Kongresi üyesi olan oyuncu Sarp Akkaya’nın taraftarlar ile tartıştığı anlar gündeme oturdu.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ, KÜFÜR ETTİ

Ünlü oyuncu ile başkanlık seçimleri sırasında Aziz Yıldırım’ı destekleyen taraftarlar arasında tansiyon yükseldi. Öfkeden deliye dönen Akkaya, hem taraftarlara hem de diğer üyelere küfürler savurdu. O anları diğer üyeler cep telefonuyla kaydetti, görüntüler ise hızla yayıldı.

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE KONGRESİNİ TERK ETTİ

Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in mali raporu okunması sırasında başkan adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesinde yer alan birkaç isimle birlikte sahneye yürüdü. Sahnede Başkan Ali Koç ile tokalaşan Yıldırım, bir süre kendi aralarında konuşmalarının ardından kürsüye gelerek kongre üyelerine konuşma yaptı.

Divan Başkanlığı oylamasına tepki gösteren Yıldırım, "Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir seçimin olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarım ve sizler isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yıldırım daha sonra alandan ayrıldı ve kongreyi terk etti.