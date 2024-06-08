Aziz Yıldırım'dan şok sözler: Ali Koç 'Gerekirse kavga edelim' dedi

Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım, seçimde divan başkanlığı oylamasına tepki göstererek salonu terk etmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Yıldırım, "Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Güldüm, geçtim." dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşiyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in mali raporu okunması sırasında başkan adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesinde yer alan birkaç isimle birlikte sahneye yürüdü. Sahnede Başkan Ali Koç ile tokalaşan Yıldırım, bir süre kendi aralarında konuşmalarının ardından kürsüye gelerek kongre üyelerine konuşma yaptı.

YILDIRIM SALONU TERK ETTİ

Divan Başkanlığı oylamasına tepki gösteren Yıldırım, "Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir seçimin olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarım ve sizler isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yıldırım daha sonra alandan ayrıldı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Hemen ardından bir basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, "Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldubittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır." dedi.

"ALİ KOÇ 'GEREKİRSE KAVGA EDELİM' DEDİ"

Yıldırım açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı oluşturmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Güldüm, geçtim.

"SEÇİM BİTENE KADAR ORADAN AYRILMAYACAĞIM"

Bu oldubittileri göze alanlar yarın bir gün Fenerbahçe'nin sahibi olmaya çalışırlarsa ben buna şaşırmayacağım. Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız. Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım.

"DELEGELER AMİGOLUK YAPMAYACAK"

Şekip Bey'in oyu fazlaydı ama karşı taraf çift el kaldırıyor. Bir heyet oluşturulur, tribüne gidilip sayarlardı. Üst tribün sayılmadı. Diğerleri organize olmuş çift el kaldırıyor. Fenerbahçe delegelerinin aklı selim olması lazım, amigoluk yapmayacaklar. Kongreyi amigoluk seviyesine çevirmemek lazım. Bu Fenerbahçe'nin büyüklüğüne zarar verir. Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok"

Adaylıktan çekilmeyeceğim. Yarı sabah statta olacağım ve seçim bitene kadar da orada oturacağım. Ben kimseden korkmam."