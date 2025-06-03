Gamze Özçelik, 1. evlilik yıl dönümünü kutladı! Paylaşımdaki detaylar gündem oldu

‘Umuda Koşanlar Derneği’ ile ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtan Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik ile birinci evlilik yıl dönümlerini kutladı. Özçelik'in paylaşımındaki detaylar dikkat çekti.

Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde rol alan Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakmıştı. Kendini hayır işlerine adayan ünlü isim kurduğu dernekle ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.

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GEÇEN YIL EVLENDİ

Oyuncu Uğur Pektaş ile 2008-2011 yılları arasında evli kalan Gamze Özçelik, geçtiğimiz yıl da ikinci kez dünyaevine girmişti. Ünlü isim, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile hayatlarını birleştirmişti.

TATİLİ DEĞİL, YARDIM ETMEYİ SEÇTİLER

Evliliklerinde birinci yılı geride bırakan çift, kutlama yapmak yerine Kurban Bayramı yardımlarını dağıtmak için Afrika'ya gitti. Kutlama paylaşımı yapan Özçelik, "1. yıl kutlamaları Kurban Bayramı yolculuğunda başlasın" ifadelerini kullandı.

Çiftin Tanzanya'da olduğu öğrenildi.