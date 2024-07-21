Gazeteci Güneri Cıvaoğlu kaza geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Gazeteci ve avukat Güneri Cıvaoğlu, dün gittiği bir restoranda düşüp başını çarptı. Olayın ardından Cıvaoğlu apar topar hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Gazeteci sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarılırken doktorlar Civaoğlu'nun tedbir amaçlı bir süre daha gözlem altında tutulacağını ifade etti.

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, İstanbul'un ünlü restoranlarından birinde geçirdiği kaza sonucunda apar topar hastaneye kaldırıldı. Civaoğlu dün akşam gittiği bir restoranda dengesini kaybederek düştü ve başını çarptı. Hastaneye kaldırılan gazeteci, çarpmanın etkisiyle beyninin iki noktasında ödem oluşması ve ince bir kanama tespit edilmesi nedeniyle yoğun bakıma alındı.

Bu sabah saatlerinde yoğun bakımdan çıkarılan Cıvaoğlu'nun konuşma ve hafıza fonksiyonlarının etkilenmediği belirtildi. Tedbir amaçlı bir süre gözlem altında tutulacak.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

30 Temmuz 1939 Ankara doğumlu olan Güneri Cıvaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okurken aynı zamanda gazetecilik de yaptı. Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak çalıştı.

TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında olan Civaoğlu, sonraki yıllarda Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Güneş Gazetesi'ni ortağı ve genel yayın yönetmeni olarak kuran Cıvaoğlu, 1986-1996 yılları arası Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı ve Show TV'nin genel müdürü oldu.

1996'dan sonra Milliyet Gazetesi'nin başyazarı olan Civaoğlu, Kanal D'de yorum programı yaptı. "Durum" adlı programı sunan Civaoğlu, yine Kanal D'de "Şeffaf Oda" adlı programı hazırlayıp sundu.