Gelin ata bindi! Oyuncu Bestemsu Özdemir ile basketbolcu Ersin Görkem evleniyor

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Magazin Haberleri

Oyuncu Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile bugün evleniyor. 4 aylık hamile olduğu belirtilen Bestemsu Özdemir'in düğününden ilk kareler geldi.

Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile evleniyor. Muğla Kayaköy'de düğünleri gerçekleşecek olan çiftin, gelin almasına dair anlar sosyal medyada paylaşıldı.

ğün öncesi geleneksel bir sürprize imza atan Özdemir, beyazlar içinde ata bindi.

Bir hayli heyecanlı olduğu görülen oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte oynadı.

ERSİN GÖRKEM KİMDİR?

Türk basketbolunun tanınan isimlerinden Ersin Görkem, 8 Ekim 1977’de Ankara’da doğdu. 1.97 metre boyundaki eski forvet oyuncusu, profesyonel basketbol kariyerine 1998-1999 sezonunda Galatasaray altyapısında başladı.

Türkiye Basketbol Ligi’nde Darüşşafaka, Banvitspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor, Kepez Belediyespor, Trabzonspor ve Aliağa Petkim gibi önemli kulüplerde forma giydi.

416 maçta 3.879 sayı kaydederek 2014-2015 sezonunda aktif basketbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Son dönemlerde ise Bestemsu Özdemir ile aldığı evlilik kararıyla gündeme geldi.

