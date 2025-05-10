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Haberler > Magazin > Gökhan Kırdar'dan Kurtlar Vadisi isyanı! DJ Mahmut Orhan'a dava açtı, herkesi uyardı

Gökhan Kırdar'dan Kurtlar Vadisi isyanı! DJ Mahmut Orhan'a dava açtı, herkesi uyardı

Kaynak: HABER MERKEZİ
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Gökhan Kırdar&#039;dan Kurtlar Vadisi isyanı! DJ Mahmut Orhan&#039;a dava açtı, herkesi uyardı
Magazin Haberleri  / HABER MERKEZİ

Ünlü şarkıcı ve müzisyen Gökhan Kırdar "Kurtlar Vadisi" müziklerinin izinsiz kullanılması üzerine harekete geçti. Son dönemin popüler DJ'lerinden sayılan Mahmut Orhan'ın sert çıkan Kırdar "Telif haklarını çiğnemek evrensel bir suçtur" diyerek dava açtığını duyurdu. Kırdar, öldükten sonra da eserlerinin telifli olduğunu açıklama notuyla paylaştı.

Türkiye'nin en popüler dizilerinden olan "Kurtlar Vadisi" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" müzikleriyle de etkisini sürdürüyor.

Dizinin müziklerini yapan ve pek çok dizi müziğiyle de tanınan Gökhan Kırdar, telif hakları konusunda isyan etti.

Kırdar DJ Mahmut Orhan'ın Kurtlar Vadisi müziklerini izinsiz kullanması üzerine dava açtığını duyurdu.

Gökhan Kırdar'dan Kurtlar Vadisi isyanı! DJ Mahmut Orhan'a dava açtı, herkesi uyardı - 1. Resim
Son yıllarda popüler olan Dj Mahmut Orhan yurt dışı ağırlıklı organizasyonlarda sahne alıyor.

Sosyal medya hesabından paylaştığı hikayeye "Telif haklarını çiğnemek evrensel bir suçtur" notunu düşen Gökhan Kırdar, yaptığı açıklamada "Tüm genç besteci, söz yazarı, aranjör, solist, müzisyen ve Dj'ler"e seslendi.

Gökhan Kırdar'dan Kurtlar Vadisi isyanı! DJ Mahmut Orhan'a dava açtı, herkesi uyardı - 2. Resim

"ÇOCUKLARIMDAN DA İZİNLER ALMALISINIZ"

Instagram hesabından paylaştığı gönderide şunları söyledi:

"Sevenlerim ve hayranlarımın şahitliğinde tüm amatör ve profesyonel müzisyen arkadaşlarımın bilgilerine sunuyorum!

Tüm genç besteci, söz yazarı, aranjör, solist, müzisyen ve Dj lerin uluslararası FSEK kanunu maddelerini bir avukatları yoksa aşağıdaki linkten dikkatle okumalarını rica ediyorum..

Bir kanun varsa ona herkes uymak anlayış ve hassasiyetinde olmalı ve hiç kimse kendisinin olmayan bir eserle ilgili kendisine de yapılmasını istemeyeceği izinsiz hiçbir ticari ya da değil, kanunsuz performanslar ve yayınlar yapma riskini almamalıdır..

Eğer mevcut bir kanun değişmeliyse kamuoyu oluşturup ancak herkesin ortak vicdanıyla ilgili yasalar değiştikten sonra eserlerimi sormadan kullanabilirsiniz.. Yoksa mevcut yasalar doğrultusunda ben öldükten itibaren 70 yıl süreyle bu sefer de çocuklarımdan yani varislerimden yazılı ve sözleşmeler uyarınca izinler almalısınız..

Herkes kırmızı ışık yandığında durmayacaksa ve bir konuda yasalar varken bazıları bu kurala uyup bazıları uymayacaksa bir toplum ve tüm insanlık, nasıl barış içerisinde yaşamayı ve aynı akortla ve de aynı metronoma uyarak ahenkli şarkılar söylemenin keyfini yaşamayı ve medeni bilincine ulaşmayı başarabilir ki?

Vicdanla ve de Aşkla..  

Gökhan Kırdar"

Gökhan Kırdar'dan Kurtlar Vadisi isyanı! DJ Mahmut Orhan'a dava açtı, herkesi uyardı - 3. Resim

Kaynak: HABER MERKEZİ

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