Hadise’den sürpriz karar! Kötü bir evlilik geçirdi, şimdi annelik yolunda

Hadise’den sürpriz karar! Kötü bir evlilik geçirdi, şimdi annelik yolunda
Şarkıları ve sahne performansıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, anne olma isteğini dile getirdi. “Anne olmaya hazır hissediyorum” diyen şarkıcı, çocuk sahibi olmanın kendisini farklı bir insan yapacağını söyledi. Açıklamasında “Dünya gittikçe kötüleşiyor ama ben karanlığa umut saçacak bir evlat yetiştirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile 2022’de sade bir törenle evlenmişti. Ancak çiftin evliliği uzun sürmedi. İkili 5 ay sonra birlikteliklerini noktaladı. 

Boşanma sonrası Hadise, evliliği boyunca baskı gördüğünü ve sahne kıyafetlerine müdahale edildiğini ima eden açıklamalarda bulundu.
Hadise’nin ismi zaman zaman başka kişilerle de anıldı ancak çoğu basına yansımayan veya kısa süren ilişkiler yaşadı.  Başarılı şarkıcı bu konularda genellikle özel hayatını gizli tutmayı tercih etti.

ARTIK ANNELİĞE HAZIR

Daha önce başından talihsiz bir evlilik geçen ünlü isim son olarak yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi. L’Officiel Türkiye’nin yeni sayısının kapak konuğu olan Hadise, verdiği röportajda dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Artık anneliğe hazır olduğunu söyleyen şarkıcı “Çocuğum olursa bambaşka bir kadına dönüşürüm” dedi.

“ÇOCUĞUMU BU DÜNYADAN UZAK TUTACAĞIM”

“Dünya kötüleşiyor ama ben bu karanlığa güzel bir evlat bırakacağım” diye konuşan Hadise, kendi annelik tasvirini yaparken şu sözleri kullandı:

“Çocuğumu bu dünyadan uzak tutmayı tercih ederim. Çünkü o bu hayatı seçmeyecek. Özgürce yaşamalı. Ama aynı zamanda çocuğuyla nitelikli ve kaliteli vakit geçiren bir anne de olmak isterim.”

