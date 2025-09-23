İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan evlendi! Düğünden ilk kare ortaya çıktı

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki oyunculuğuyla adından söz ettiren İbrahim Çelikkol, uzun süredir birlikte olduğu Natali Yarcan ile hayatını birleştirdi. Yaklaşık üç yıldır mutlu bir ilişki sürdüren çift, evlilik haberleriyle hayranlarını da sevindirdi.

İkinci kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla sevincini takipçileriyle paylaştı.

Eşiyle çekilen bir karesine yer veren Çelikkol, altına Özdemir Asaf’ın şiirinden “Öylesine güzel seviyorum ki seni, Öylesine saf, Öylesine temiz, Öylesine derin, Ve ‘Öylesine’ değil…” dizelerini ekledi.

NATALI YARCAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünden mezun olan Natali Yarcan, eğitimine ABD'de Virginia Marymount Üniversitesi'nde pazarlama alanında yüksek lisans yaparak devam etti.

Uzun yıllar kimya sektöründe çalışan Yarcan, sonrasında çocukluk yıllarından beri ilgi duyduğu mutfak dünyasına yöneldi. Yemek kültürü üzerine kitaplar yazan Yarcan, pastacılık alanında da aktif çalışmalar yürütüyor.