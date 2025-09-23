Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan evlendi! Düğünden ilk kare ortaya çıktı

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan evlendi! Düğünden ilk kare ortaya çıktı
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Natali Yarcan ile evlendi. Sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla sevgisini dile getiren Çelikkol’a hayranları ve sevenleri ‘mutluluklar’ dileklerinde bulundu.

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki oyunculuğuyla adından söz ettiren İbrahim Çelikkol, uzun süredir birlikte olduğu Natali Yarcan ile hayatını birleştirdi. Yaklaşık üç yıldır mutlu bir ilişki sürdüren çift, evlilik haberleriyle hayranlarını da sevindirdi.

İkinci kez nikah masasına oturan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla sevincini takipçileriyle paylaştı.

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan evlendi! Düğünden ilk kare ortaya çıktı - 1. Resim

Eşiyle çekilen bir karesine yer veren Çelikkol, altına Özdemir Asaf’ın şiirinden “Öylesine güzel seviyorum ki seni, Öylesine saf, Öylesine temiz, Öylesine derin, Ve ‘Öylesine’ değil…” dizelerini ekledi. 

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan evlendi! Düğünden ilk kare ortaya çıktı - 2. Resim

NATALI YARCAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İngiliz Filolojisi bölümünden mezun olan Natali Yarcan, eğitimine ABD'de Virginia Marymount Üniversitesi'nde pazarlama alanında yüksek lisans yaparak devam etti.

Uzun yıllar kimya sektöründe çalışan Yarcan, sonrasında çocukluk yıllarından beri ilgi duyduğu mutfak dünyasına yöneldi. Yemek kültürü üzerine kitaplar yazan Yarcan, pastacılık alanında da aktif çalışmalar yürütüyor.

