Milyonluk aracı valenin elinde pert olmuştu! İbrahim Çelikkol’dan alkışlanacak talimat

Rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol’un lüks aracı valenin hatası nedeniyle perte çıkmıştı. Çelikkol valeyi zor durumda bırakmamak için harekete geçti. Mekanın çalışanına sahip çıkan ünlü isim son olarak verdiği talimatla herkesi duygulandırdı.

Eski basketbolcu, model ve dizilerin aranan yüzü İbrahim Çelikkol, kız arkadaşı Natali Yarcan ile gittiği restoranda üzen bir olay yaşadı. Çelikkol’un milyonluk aracını teslim ettiği vale duvara çarptı.

“ÖNEMLİ OLAN SENSİN”

Çelikkol, olay sonrası “Sende bir şey var mı? Önemli olan sensin. Cana geleceğine mala gelsin. Önemli değil” ifadelerini kullanmış, herkesten övgü toplamıştı.

Yaşanan olayın ardından oyuncunun, aracın perte çıkmasına rağmen hemen devreye girdiği ve çalışan kişinin mağdur olmaması için işletmeye özel bir talimat verdiği de öğrenildi.

ÜCRET ALINMAMASI İÇİN RİCADA BULUNMUŞ

Valeden hiçbir ücret alınmaması ricasında bulunan oyuncunun valeye “Merak etme, ücret talep edilirse ben ödeyeceğim” dediği ortaya çıktı.

Maddi kaygı yerine insan sağlığını ön planda tutarak sakin bir tavır sergileyen İbrahim Çelikkol, bu hareketiyle bir kez daha sevenlerinin gönlünü kazandı.