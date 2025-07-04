Genç polisin vasiyeti tüm Türkiye’yi ağlattı! Şarkıcı Sinan Akçıl harekete geçti

Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki polis memuru Aybars Musa Ergin’in son isteği yürekleri dağladı. Doğudaki 100 çocuğun giydirilmesini vasiyet eden Ergin’in hayalini, sanatçı Sinan Akçıl Mardin Valiliği ile birlikte gerçeğe dönüştürüyor.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki polis memuru Aybars Musa Ergin'in geride bıraktığı vasiyet, Türkiye’yi derinden sarstı.

"Ayağı üşüyen çocuk kalmasın" diyerek, doğuda 100 çocuğun mont ve botla giydirilmesini isteyen Ergin’in bu anlamlı isteği, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

GENÇ POLİSİN SON ARZUSU SİNAN AKÇIL'I HAREKETE GEÇİRDİ

Genç polisin bu son arzusu, sanatçı Sinan Akçıl’ı da harekete geçirdi. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Akçıl, Mardin Valiliği ile görüştüğünü ve Ergin’in vasiyetini yerine getirmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Akçıl ayrıca, Ergin’in memleketi Konya’da adına bir park veya çeşme yaptırılması için de girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Bu duyuru, sosyal medyada takdirle karşılanırken, vasiyetin yerine getirilmesi için Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları geldi.